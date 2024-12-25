財庫局長沽樓賺650萬再買灣仔單位　房屋局長星洲出租住宅竣工

現時本港股市不濟、樓市弱勢，百業蕭條。政府在今年2月底全面撤辣，又經過連番減息，不少人蠢蠢欲動，有報道指當中包括在「熱廚房」中有「樓王」之稱的財經事務及庫務局長許正宇，該報道指他在本月中先以2,350萬港元沽出老牌屋苑跑馬地樂陶苑3房戶，帳面賺650萬港元，其後隨後再斥資逾950萬港元購入灣仔囍滙1房蝕讓貨收租。

翻查財經事務及庫務局網頁顯示，許正宇在本月12日更新了投資及利益，把其中一個位於灣仔區住宅連車位刪走，並新增一項「全資擁有一個位於灣仔區住宅單位」，據稱，跑馬地樂陶苑D座高層連一個車位，樓齡約37年，實用面積1,103方呎，本月中以2,350萬港元易手，實呎21,306港元，屬市價水平。報道指原業主包括許正宇，許氏等2011年7月以1,700萬港元購入。

報道又引述代理消息指上述物業去年9月起以2,980萬港元放售，至今年3月，即樓市全面「撤辣」後，已調低叫價至約2,500萬港元，最終以2,350萬港元易手，較去年叫價低630萬港元或21%。許氏持貨約13年，帳賺650萬港元港或38%。

在跑馬地的物業沽出後，該報道指本月中灣仔囍滙3座中層一個實用432方呎的1房戶，以958萬港元易手，實呎22,176港元，登記買家HUI CHING YU，與許正宇名字相同。

該報道指許氏及其家族成員目前持有跑馬地嘉崙臺、中半山地利根德閣等本港物業，市值料逾億港元。

另外，房屋局局長何永賢在7月初申報與配偶聯名擁有一個在新加坡的住宅物業，由於工程仍在進行，預計不遲於今年底交付，並作為出租用途。而她在10月3日已更改申報，刪除工程進行中，工程應已完成。