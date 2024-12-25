傳4年內不制訂統一時間表　大陸冀探索「兩制」台灣方案

近日有大陸學者發表文章，指大陸未來4年的注意力集中在重振經濟上，不會制訂統一台灣的時間表。大陸國台辦周三（25日）在北京舉行例行新聞發布會，發言人陳斌華回應指，此是學者個人言論，強調自1949年來中國政府和民眾始終將解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務，也是民族復興的必然要求。

陳斌華表示，一國兩制是維持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，將繼續團結廣大台灣同胞，積極探索「兩制」台灣方案，豐富和平統一實踐，而「兩制」台灣方案的空間和內涵將得到充分展現。被問及台灣輿論關注中央經濟工作會議，他強調國台辦會連同有關部門支持台商、台企拓展內需市場，推動兩岸企業創新合作和產供鏈融合，參與工業互聯網、人工智能、物聯網等新興產業發展。

雙城論壇期間，上海贈台北的最新版台胞服務手冊被視為「統戰」手冊，陳斌華指統戰通俗來說是交朋友，民進黨的「統戰陰謀論」暴露陰暗心理，用心險惡，對方不樂見的並非服務手冊，而是兩岸交流交往。另外，國民黨副主席夏立言曾指「九二共識」被民進黨污名化，陳斌華認為否定九二共識令兩岸關係緊張動盪，損害台胞利益，希望島內各界與大陸相向而行，加強交流合作，共同維護台海和平穩定。

另外，美國國防部近日發布中國軍力報告，陳斌華表示強烈不滿和堅決反對，認為美方此舉是蓄意挑動兩岸敵意對立，慫恿台灣購武備戰，粗暴干涉中國內政，嚴重違反中美三個聯合公報規定。美售台首批38輛M1A2T坦克日前運抵台灣，陳斌華強調堅決反對美國向台灣提供武器。