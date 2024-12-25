今明加開普通科門診　3間公院急症室仍要等超過8句鐘

醫管局早前宣布一系統措施應對假期求診人潮，其中包括加開4間普通科門診，冀紓減公立醫院急症室壓力。今日（25日）是聖誕節公眾假期，亦是局方於今次假期實施加開普通科門診的首日，惟今日正午12時左右，多區急症室輪候時間仍錄得超過1小時，位於北區的那打素醫院、北區醫院要等4至5小時，有3間醫院要輪候超過8小時，包括新界東聯網的威爾斯親王醫院、九龍東的聯合醫院，以及九龍中的廣華醫院，均為聯網內龍頭醫院。

據醫管局資料，4間普通科門診只有兩間會於今日提供服務，分別位於堅尼地城及長沙灣，而明日（26日）則會有另外兩間診所及中心提供服務，分別位於葵涌及東涌北大嶼山醫院。

當局早前表示，公立醫院急症室近日求診人次有上升趨勢，每日約有5,000人求診，更曾經超越6,000人次，而急症室入院人數亦持續每日超過1,000人次。為應對假期及冬季流感高峰的求診人潮，局方日前宣布啟動高峰期特別措施。除了於今明兩日額外加開4間（共18間）普通科門診，料能額外提供1萬至1.2萬個診症名額，同時亦再度推出急症室特別退款安排、加強政府資助的中醫門診服務等，期望令急診室求診人數減少300至500名。