冬日美食節檔主嘆租貴僅盼回本　市場倡免費入場吸人潮

香港冬日美食節2024於今日（25日）聖誕節正日於灣仔會展開幕，吸引大量人流到場購物。有攤販認為場內人流不俗，但對銷情不太樂觀，坦言舖租貴，希望「回到本」就好；不少市民亦滿載而歸，有市民更到同場舉辦的香港家居潮流博覽購入按摩椅，花約3萬港元，認為只要「啱心水」就買，但就建議冬日美食節若要和工展會「打對台」，應免費入場吸引人潮。

冬日美食節於早上10時開幕，記者約中午時分到場視察，只見人流不俗，估計現場有逾數千人購物，但不算太擠迫。不少市民帶了手推車到場「裝貨」，有試食的攤檔亦明顯受歡迎，不少客人試食後便即場入貨；有店舖為吸引目光，更自製聖誕樹燈飾，引來不少市民駐足停留購物。

攤檔加設聖誕樹燈飾的負責人林女士表示，攤檔開設、運輸、人工的成本已投資約廿多萬港元，只希望帶動人流並吸引消費者注意力，達致推廣品牌的效果，有助品牌進駐超市等大型市場，主打批發生意，故今次不期望能有巨大生意額，「我能夠保本就唔錯啦。」

另一檔售賣本地爆谷的攤檔羅先生稱，今次在美食節擺檔成本頗高，因早前有部分都未能取得政府資助，故成本開支上升，對於今年美食節人流他則不太有期望，認為或只得去年的7至8成，因為現時香港很多區都有市集、聖誕假多人外出、場內遊客也不多，相信消費力仍然疲弱。

來自日本品牌的楊先生是首次參加冬日美食節，認為人流比想像中好，遊客比去年也多了，但問及生意額則沒有太多期望，坦言只要「賣哂啲貨，最緊要大家認識我哋，對金額無太大追求。」

市民呂女士在同場的舉辦的香港家居潮流博覽購入了兩張按摩椅，花約2至3萬港元，亦有在美食節買了不少食品，認為貨品比外面便宜一些，但坦言今年價錢比去年貴了1至2成。王先生一家滿載而歸，特地帶了旅行箱來裝貨，他指已非首次參加，今次特地早起到場，以避開人潮，再買些上次試過覺得好吃的食品，花逾千港元，也買了些年貨作準備，他又建議美食節不應收費，「你唔收入場費，我先諗吓過唔過嚟呢邊呀。」