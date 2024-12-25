菲防長批持續擴充核武庫　華質疑出格言論為誰代言

菲律賓周一（23日）表示，計劃購買美國的堤豐陸基中程導彈系統，引起中國不滿。菲律賓防長特奧多羅周二（24日）反斥中方持續擴充其核武庫和彈道導彈能力。中國駐菲律賓大使館周三（25日）批評有關言論充滿意識形態色彩及陣營對抗和冷戰思維，中方對此堅決反對並強烈譴責。

特奧多羅發表聲明稱，美國在菲部署中程導彈完全正當、合法，無可指摘，即使中國繼續反對，菲方仍有權允許在該國部署美國導彈系統。他又稱，中國共產黨在批評菲律賓適度能力建設的同時，卻持續擴充其核武庫和彈道導彈能力，，支持海外犯罪集團和顛覆性組織，在中國國內不尊重人權。

中國駐菲使館發言人回應指，這不是特奧多羅首次發表類似的出格和荒唐言論，多次攻擊抹黑中國，限制阻撓中菲軍事接觸交流，甚至公開聲稱在涉海分歧上對話和協商是最無用的。發言人認為，上述言行與菲總統小馬可斯希望通過對話推動海上局勢降溫的表態，以及兩國外交部門通過對話管控海上分歧的努力背道而馳，質疑其用意何在，為誰代言。發言人重申，本地區不需要中導和對抗，再次敦促菲方遵守承諾盡快撤走堤豐中導系統。