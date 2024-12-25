明年起連續5年無年三十　天文台指概率只有1%

歲末年終，農曆乙巳蛇年將至，但今年以及未來幾年的年三十卻都「失去蹤影」。其實沒有年三十並非什麽罕見現象，在過去100年中，就有37年是沒有年三十的，這與農曆曆法有關。惟連續5年皆無年三十則較為罕見，天文台表示，概率只有約百分之一。

明年的農曆除夕是年廿九，非熟知的年三十。翻查曆書，年三十在過去100年（1925至2024年）中就有37年「失去蹤影」，次數並不算少，而自明年起更會連續5年(2025至2029年) 都沒有年三十。天文台解釋，在天文學上，「朔」（亦稱新月）是月球和太陽在同一黃經時的月相，接連兩次朔相隔的時間稱為「朔望月」，平均約29日12小時44分3秒。農曆月是按月相周期制訂，每月以出現「朔」的日子為第一日。由於月曆上每月日數必須是整數，農曆採用「小月」29日和「大月」30日的編制方法，農曆月的平均長度與「朔望月」大致相若。

每月的第一天（即「朔日」）定為「初一日」，最後一天則稱為「晦日」。視乎當月是大月還是小月，晦日可以是「廿九日」或「三十日」。農曆曆法中的除夕，又稱為大年夜，是年內最後一天的晚上；除夕當日就是除夕日，又稱為大晦日。農曆大月及小月的出現並沒有簡單而又均勻的規律，編排是基於兩大原則，即朔必定在初一日及曆月日數必須是整數。由2025年起連續五年的農曆十二月剛好都是小月，因此這幾年的除夕並非在年三十。事實上，農曆十二月為小月的概率約為四成，以此粗略估計，連續5年除夕並非年三十的概率就只有約百分之一。