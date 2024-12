桌球「世一」卓林普讚香港有家的感覺　可放鬆做自己

已經成為港人的桌球「世一」卓林普今日(25日)首次以港人身份接受訪問,他表示自己是因「愛」來港,又透露自己在香港有女友,但未透露其女友身份。卓林普目前身在澳門,正預備今晚的桌球比賽。

卓林普今日接受賽前採訪時表示,自己成為香港居民的主要原因是「愛」(Love),承認在港有女友是他移居香港的主要因素,但未透露女友身份。卓林普還表示,自己曾在香港居住過近半年時間,在街上亦不時能被粉絲認出,形容粉絲十分熱情,他表示香港給他帶來了很多的「Lots of love(很多愛)」。卓林普目前正身處澳門,他今晚將於澳門永利皇宮,出戰《2024澳門斯諾克大師邀請賽》。

對於移居香港,卓林普還指,這一決定十分容易,在5至10年前來港時就已喜歡上了這個城市。除了覺得摩天大樓十分不可思議外,還覺得香港的交通十分方便,僅15分鐘車程就可達山徑或海灘,在香港可以放鬆「Be myself (做自己)」亦「Feel like at home(有家的感覺) 」。

卓林普是透過「優才計劃」成為香港居民,早前曾有傳聞指他正與香港前女子花樣滑冰運動員馬曉晴有戀情,但二人都未有公開承認該段戀情。