截至今早10時近20萬人次出境　不少市民趁機北上過節

聖誕節後第一個周日(The first weekday after Christmas Day)，即坊間俗稱的拆禮物日被新增為法定假日。今個聖誕節打工仔享有兩日假，不少市民選擇短線北上旅遊，多個陸路口岸都出現過關人潮過關情況大致暢順，有市民指打算北上玩兩、三日，截至今早(25日)10時，有近20萬人次出境，有約18萬是香港居民。

連續兩日假期今日開始，羅湖口岸及深圳灣口岸一大早逼滿北上人潮，過關情況大致暢順，不少人指打算北上玩兩、三日。有市民稱，日日都在港上班，所以想離開一下，但假期不長，所以無法到外地旅遊。

西九龍高鐵站同樣有大批市民過關，多班離港長途列車，例如往北京、天津等車票售罄。有市民指，在內地過節價錢較低，而搭高鐵北上亦比坐飛機外遊容易安排。港珠澳大橋香港口岸亦有大批市民拖着行李箱出行，金巴預計輪候時間亦超過一小時。

《2021年僱傭(修訂)條例》通過後，法定假期將每兩年增加一日，目標是將法定假期增至17日，與公眾假期日數，除星期日外睇齊，所以今年拆禮物日(26日)是打工仔新增的法定假期。至2024年為止，法定假期共有14日，較公眾假期少3日。