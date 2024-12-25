肺炎球菌高峰期殺到　過來人：完全不能呼吸

近日天氣急降，除了擔心流感、新冠、合胞病毒外，冬季亦是肺炎球菌感染的高峰期，入侵性肺炎球菌病可引致腦膜炎、菌血症及敗血病等，更是去年香港的第二主要死因，幼童、長者及長期病患者等為高風險群組。即使不是高風險群組，感染肺炎球菌亦相當嚴重，《東呼即應》邀請藝人以康復者身份，分享染病初期未有重視，及後發高燒、不斷冒汗、胸口痛，出現惡心感、呼吸不順。出院後不敢做運動，體力大不如前，生活受影響。有醫生指若患上新冠或流感，同時又有肺炎鏈球菌入侵，後果可以很嚴重。當病菌攻擊耳、鼻、氣管，可引致中耳炎、鼻竇炎、肺炎。

綽號「俄仔」的藝人、網紅Ansheles今年5月確診「肺炎球菌感染」，並需要即時入院，他當時突然出現不適，喉嚨非常痛，完全好像不能呼吸，他原以為是壓力所致，但期後開始發高燒，更高達攝氏約39至40度，同時不斷出汗，胸部非常痛，又感到惡心，呼吸亦不暢順。他表示，其個人生活飲食健康，不煙不酒，定時做運動，故想不到會病得如此嚴重，即使病愈超過半年仍有後遺症，亦未敢跑步，因擔心耐力不如從前，呼吸亦沒之前暢順，需時慢慢康復。

香港感染及傳染病醫學會早前預料，本港冬季將出現「肺炎球菌感染高峰」，呼吸系統科專科醫生盧浩然表示，流感或傷風感冒等病毒在冬季都很活躍，很多人都會傷風、咳嗽。而在病毒感染期間身體的抵抗能力會降低，還有如鼻涕、痰等分泌，給了一個很好的「土壤」，令到肺炎鏈球菌等「住」在鼻裏的病菌，有機會乘虛而入，攻擊耳朵造成中耳炎；進入鼻竇變成鼻竇炎；沿氣管攻擊變成肺炎，甚至一些入侵性的感染，所以一般伴隨病毒秋冬時間都是一個高峰期，接下來的1月、2月就是流感的高峰期，可以估計肺炎鏈球菌在這段時間會有很大機會跟着一起爆發。

盧浩然提醒，當本身面對嚴重的病毒感染，同時引爆一個鏈球菌的入侵，整件事就可以很嚴重，加上肺炎鏈球菌其實在細菌性肺炎裏是「大哥」，是第一號殺手，亦是社區肺炎中最常見的病菌，特別是長者、幼童或身體抵抗力弱的長期病患，都有較高風險出現嚴重狀況，最嚴重的稱為「侵入性肺炎球菌病」，包括腦膜炎、細菌入血、菌血症、敗血症或者一些嚴重的肺炎，有入血風險的肺炎，這些死亡率都可以很高。

盧續說，現時市面有兩種肺炎球菌疫苗，包括較舊的多醣疫苗及較新的結合疫苗。多醣疫苗例子為23價疫苗，但其引起抗體反應比較短暫，幾年後或會「免疫失憶」。而15價和20價疫苗屬於結合疫苗，其特點是可以引起長效的免疫記憶，接種後身體會長期記住那幾種「敵人」，一直有保護力。目前在政府的疫苗資助計劃，或者在公立醫院現有的疫苗計劃中，暫時包括15價和23價；而20價疫苗暫時要到私家醫院或私人診所接種。他指香港接種疫苗比率在長者及高危組別未如理想，即是50歲以上，特別是慢性長期疾病或抵抗力差的病人，他們的整體接種率現在只是四成多，相信需要大大提高高危組別人士的接種率。

衞生署回覆指，疫苗可預防疾病科學委員會去年已就15價及20價肺炎球菌疫苗深入討論，認為高風險組別的長者接種一劑15價及一劑23價疫苗，在保護時間和覆蓋血清型方面的效果較好，署方又指會適時檢視本地侵入性肺炎球菌感染的流行病學情況，以及相關疫苗使用的最新科研實證及發展，於有需要時更新接種建議。