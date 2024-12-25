傳首艘076型兩棲攻擊艦將下水　遼寧號大升級

內媒周二（24日）報道，中國首艘076型兩棲攻擊艦最近開始拆除甲板上的施工棚與腳手架，並添加彩旗裝飾與安置禮炮，準備進行下水典禮。不少網民依命名規則與其部署規劃猜測，認為「河北號」、「湖南號」和「江蘇號」這3個艦名中選的機率最高。

報道指，該艦在船塢內的狀態已到下水階段，原以為噸位應比075艦略大一些，約相當於美國海軍美利堅級兩棲攻擊艦，排水量在4.5萬噸左右。惟在下水前發現076艦似乎比原本預估更大一些，可能接近5萬噸，如屬實將是全球最大兩棲攻擊艦。076艦在飛行甲板上設置施工棚，推測是為裝設電磁彈射器施工之用，具備從根本上改變航空作戰環境的能力。該艦搭載一台電磁彈射器，賦予其可高頻使用無人機的能力，尤其是重型無人機，可配合航母編隊執行遠端偵查，或保護兩棲登陸編隊上岸。

印媒日前另發布衞星圖像顯示，中國航空母艦遼寧號進行重大升級，飛行甲板尾部增加一部新型武器升降機，前方也新增兩部更大的武器升降機，取代原本4部小型武器升降機。新增的升降機長6米、闊2米，分別安裝在距離艦尾約3.5米，與飛行甲板的邊界線相交，及位於導流板之間。升降機或將搭載殲35艦載戰機，目的是重新為艦載機安裝武器時提升靈活性和速度。