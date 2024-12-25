聖誕連破機場毒案檢千萬元K仔可卡因　拘3人包括教師及博士生

聖誕期間，海關在機場偵破3宗販毒案，檢獲6.6公斤懷疑可卡因及10公斤懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，估計市值約1,000萬港元，並拘捕一名外籍男子、一名本地男子及一名本地女子。

首宗案件發生於昨日(24日)，海關機場科人員為一名由尼日利亞拉各斯，經埃塞俄比亞亞的斯亞貝巴抵港的外籍男旅客進行清關，期間懷疑他涉及體內藏毒，於是將其帶往醫院進行檢查。經醫生檢查後，確認該名男子體內藏有異物，關員遂以涉嫌「販運危險藥物」將他拘捕。被捕男子46歲，報稱為商人。截至目前為止，該名男子已排出69粒、共重約1.2公斤的懷疑可卡因。案件仍在調查中，被捕人士將繼續在醫院接受醫學觀察。

同日，海關在機場截查一名由英國倫敦，經卡塔爾多哈抵港的本地男子，發現其手提行李內的毛絨公仔有被重新縫合過的痕迹，認為有可疑，於是決定作出更深入檢查。關員剪開相關毛絨公仔，揭發內藏約5.4公斤懷疑可卡因，當場以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名29歲男子。被捕男子報稱是正在攻讀博士的學生，他被控以一項上述罪名，案件將於明日(26日)在西九龍法院提堂。

而在今日(25日)，海關再截查一名由德國法蘭克福飛抵香港的女子，關員檢查她的寄艙行李時，發現X光影像有可疑，經進一步檢查後，關員從行李內尋獲3個膠袋，內藏共重約10公斤懷疑K仔，隨即拘捕該名任職教師的30歲女子。