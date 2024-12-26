健康飲食多運動　防三高護心減重

聖誕大飲大食小心「三高」，而肥胖更隨時招致「二百病纏身」！有研究指出，與肥胖直接或間接有關的疾病可多達224種，其中心血管疾病危機更是不容忽視。有心臟專科醫生指出，肥胖是冠心病等心血管疾病的誘因，且肥胖人士容易「三高」，令風險加劇。要預防肥胖，除了健康飲食外，恒常運動亦具監測心血管健康之效。「世界心臟日」將於明年一月舉行，冀推廣心臟健康資訊，鼓勵市民養成運動習慣，保障身「心」健康。

香港心臟專科學院會董、心臟專科醫生董光達指出，心臟血管日積月累下，炎症、膽固醇積聚成血管斑塊，令血管收窄，引發心血管疾病。當患者有「三高」(高血壓、高血糖及高血脂)，炎症、膽固醇亦隨之增多，增加心血管病風險。初期病人或會出現心絞痛、呼吸不順等徵狀，嚴重者更可能出現血管栓塞引發的心肌梗塞（俗稱心臟病發），若類似情況出現在腦血管，則會導致中風。雖說年青人心血管病風險較低，但他亦見過有病人廿多歲已要「通波仔」，故及早發現、早治療方為上策。

心血管病可醫，惟「心病」難治。董光達表示，心血管疾病病徵經常在運動時出現，而肥胖患者「惰性」重，往往不愛運動，令有病亦難知。雖然肥胖的心血管病患者與一般人實際治療難度相若，惟所謂「本性難移」，要令他們改變生活習慣才是治療最難之處。要養成運動習慣，董建議可以找友人做「運動Buddy」，有人想偷懶時就互相督促，讓雙方都多做運動。每日最好能做到30分鐘中等強度帶氧運動，如急步行或緩步跑。若過胖人士則可考慮游水、踏單車或舉啞鈴等，避免對膝關節構成太大負荷。

要心臟健康、減走脂肪，多做運動之餘亦要管住嘴巴。董坦言，想減肥就要接受「不能餐餐都食到好飽」，可以採取「三低一高零反式」飲食習慣，即「低鹽、低糖、低脂、高纖、零反式脂肪」，而食物的總熱量亦不能太高。食物選擇上，可挑選一些熱量不太濃縮、飽肚感高的食物作替代，例如以糙米飯取代白飯，若外出用餐亦應盡量選擇較健康的餸菜。

心臟專科學院明年1月5日將在沙田科學園舉辦一年一度「世界心臟日」，為市民推廣心臟健康資訊。今年活動主題為「運動健身．起動護心」，其中兩大主要活動包括嘉年華及「健心跑」，冀培養市民運動習慣，亦會設有一系列健康講座，向市民講解不同心臟毛病，提高大眾護心意識。