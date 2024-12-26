東方日報A1：巡公園求其　扭腰機連根拔起　淪壓傷2歲女兇器

兒童遊樂場隱藏危機！近日有家長帶同兩歲幼女到上水河上鄉一公園玩耍時，女童玩耍公園內的「扭腰機」時，卻因機件底部忽然斷裂、扶手竟「連根拔起」，10多公斤的鐵柱砸向女童，女童被壓傷須入院治理。家長嚴先生對遊樂場設施如此「兒戲」大為光火。負責管理公園的康文署回覆本報查詢，揭發該署人員在事發前一星期才到過涉事公園「巡視」，但無發現設施受損。有機械工程專家指受損設施被嚴重腐蝕，「一推就冧」，直斥署方人員巡視時沒發現問題是做事「俹簁」。議員擔心該類設施使用者多為老幼，建議署方要作系統性檢查，亦要交代「巡視」工作詳情。

嚴先生表示，上周二（17日）約6時，太太帶同兩歲大的女兒到上水鄉第六休憩處遊玩，女兒在一部由扶手及轉盤組合而成的「扭腰機」上玩耍時，扶手柱的底部突然斷裂，壓在女童身上，稚嫩的女兒手部受傷。妻子一度向執法部門求助，後將女童送往北區醫院治理，幸未有大礙。嚴先生震怒，指他們不時會帶女兒到該公園玩耍，發現園內設施部分早有破損迹象，未料今次竟發生原供固定設施連根斷裂事故，質疑署方巡查、檢修不力。

康文署回覆本報查詢指，該署人員最近一次到該公園「巡視」的時間，是12月10日，即事發前一周。但當時的巡視結果顯示扭腰機沒有損壞。事發後，該署已即時圍封及安排工程部門跟進。

該署證實，涉事扭腰機的扶手意外倒下，女童右前臂受傷，康文署人員已就事件致電幼童家長致以慰問。至於上述休憩處的「長者健體園地」設有3組健身設施。

本報就事故向英國機械工程師學會院士盧覺強查詢，他查看相關照片後指出，細看斷裂位置，發現扶手柱本身較為「薄皮」，斷裂部分明顯有油漆裂開及銹蝕痕迹，估計事故並非裝置地基不穩，而是扶手柱日久失修，或受天雨、狗隻小便腐蝕所致。

他強調，扭腰機的扶手一般只作平衡用途，若無銹蝕不會這樣斷開，惟今次設施的銹蝕程度已經「搖兩下都冧」，巡查的人員應能輕易發現，直言事故發生是由於人員「俹簁」，建議政府日後檢查要多加注意，或考慮加厚相關金屬柱，增加耐用度。

議員劉國勳表示，康文署就其轄下的公園、遊樂場的康樂設施，在安裝上有一定標準，但巡查及維修同樣重要，故署方有需要就事件進行調查及交代。他指，康樂設施理應保障各年齡層使用者的安全，而且涉事設施類型多為長者、兒童所用，一旦發生意外可致嚴重後果。

對於康文署人員於事發前一周曾「巡視」有關公園，劉就希望署方可以交代所謂「巡視」的詳情，例如是否包括試用有關設施，抑或單純以肉眼作檢查，以及有否安排供應商或相關人員協助檢查。他續稱，康文署管理的公園有定期翻新保養，意外事故不算多，但今次事件可起警惕作用，日後檢查康樂設施時多加小心。

■政治組

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