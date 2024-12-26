內地前3季辦逾百新聞敲詐案　網紅發假訊息勒索企業

內地今年前三季度，共辦理涉新聞敲詐和假新聞案件159宗423人。最高人民檢察院周三（25日）發布5宗檢察機關依法懲治新聞敲詐和假新聞犯罪典型案例，為檢察機關辦理編造虛假新聞實施敲詐勒索、冒充記者實施的新聞敲詐等犯罪案件提供參考。

案例包括從嚴懲治編造虛假新聞實施敲詐勒索的鄭某某、依法追訴漏犯等人敲詐勒索案，懲治網絡大V「有償刪貼」型新聞敲詐犯罪的宋某敲詐勒索案，實質審查「輿情服務協議」性質並懲治以相關協議為名敲詐勒索企業的朱某某等人敲詐勒索案，懲治新聞記者以輿論監督為名實施敲詐勒索的羅某甲等人敲詐勒索案，懲治新聞記者以輿論監督為名實施敲詐勒索的羅某甲等人敲詐勒索案，以及冒充記者實施敲詐勒索的劉某甲等人敲詐勒索案。

其中宋某為醫藥行業圈內知名的微信公眾號「某某學術車」創始人、管理員，主要發表藥企爆料文章。宋某2021年1月至10月為牟取不法利益，發布江蘇、河北等5家醫藥企業的不實或負面訊息，主動聯絡被害單位稱可刪文或被害單位主動聯絡要求刪文時，要求企業簽訂公關服務協議並支付服務費用，共計索取153萬元人民幣（約163萬港元）。宋某去年12月因敲詐勒索罪被判囚11年，其不服判決提出上訴，今年4月被連雲港市中級人民法院裁定駁回。