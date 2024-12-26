聖誕假期間打擊交通違例　東九龍區10司機涉毒駕酒駕被捕

東九龍區執法部門於聖誕節假期期間加強執法打擊交通違例事項，在區內展開打擊「販運危險藥物」、「毒後駕駛」、「酒後駕駛」、「停牌期間駕駛」、「駕駛時沒有第三者保險」及相關違例駕駛事項行動。行動中，人員共拘捕10名司機或車主及向4名司機發出口頭警告。

警員於昨日(25日)凌晨約4時，沿觀塘道巡邏期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂於觀塘道截查該車。警員在車廂內檢獲12包共重約9克懷疑可卡因，市值約1.1萬港元、52包共重約60克懷疑氯胺酮，市值約2.78萬港元、一個冰壼及檢獲15支懷疑含有液態依托咪酯即俗稱(太空油)的電子煙彈，該輛私家車的司機同時未能通過快速口腔液測試。經初步調查後，該名姓余(27歲)本地男司機涉嫌「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」、「藏有工具可作吸食毒品用途」及 「在藥物影響下駕駛」被捕。

警員亦在區內進行打擊停牌期間駕駛行動，截查可疑車輛。行動中，警員在牛頭角觀塘道截查一輛形迹可疑的私家車，經初步調查後，車上一名姓崔(30歲)本地男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

另外，警員於太子道東、秀茂坪區及觀塘區內發現4輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，4名本地男司機年齡介乎26歲至77歲涉嫌「酒後駕駛」被捕。

此外，今日(26日)警員於黃大仙太子道東內發現3輛私家車搖擺不定，懷疑該私家車的司機酒後駕駛，遂上前截查。經初步調查，3名本地男司機年齡介乎24歲至57歲涉嫌「酒後駕駛」被捕。

行動期間，警員沿太子道東巡邏期間，發現一輛私家車形迹可疑，遂於上址截查該車。該輛私家車的司機同時未能通過快速口腔液測試。經初步調查後，該名姓周(27歲)本地男司機涉嫌「毒後駕駛」被捕。以上所有被捕人士已獲准保釋候查，須於一月中旬返署報到。