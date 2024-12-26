餐飲業聖誕生意額增8%　受金價影響珠寶業「旺丁不旺財」

香港餐飲聯業協會會長黃家和今早(26日)在電台節目表示，香港聖誕氣氛較濃厚，吸引不少內地旅客來港，估計本月整體餐飲業生意額會較去年上升。飲食業對今年聖誕假期感到滿意，生意額較去年增加約8%。聖誕期間酒店自助餐最能受惠，酒吧及一般食肆亦不差。不少餐廳都推出新「綽頭」，例如以熊貓作主題菜式。

對於港人北上消費或外遊，黃指出本港入境人次較去年多，平安夜起市面整體人流增多，深圳恢復「一簽多行」政策下，內地旅客較去年增加，本港舉辦不同活動，如煙火表演等，都能吸引旅客和本地市民消費。另外，今年工展會人流暢旺，預料平日有7至8萬人入場，假日甚至達10萬人，身兼中華廠商會副會長的黃家和與參展商傾談，大多對此感滿意，並希望勢頭繼續。

同場的九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌則指，珠寶業12月屬銷售高峰期，今年聖誕人流較去年增加超過一成，惟「旺丁不旺財」，因應金價上升，人均消費亦有所下跌，生意額與去年持平。不過，他指出，深圳恢復「一簽多行」令內地客流持續上升，帶動近日生意，估算除夕生意額或會輕微上升。港九藥房總商會理事長林偉文亦提到，近日消費氣氛明顯改善，大部分藥房生意額都較去年增長約一成多至兩成，內地旅客多數購買個人護理用品、健康產品等。