韓擬向中國團體旅客試行免簽　增加訪客量

南韓政府周四（26日）公布一籃子旅遊市場穩定措施，包括考慮對一定範圍內的中國團體遊客試行免簽制度，以增加訪韓遊客數量。

政府目標明年吸引1,850萬人次外國遊客，低於今年的2,000萬目標，但高於2019年最多1,750萬人次外國遊客訪韓數量。今年1至10月赴韓外國遊客人數為1,374萬人次，由於本月初開始的戒嚴風波持續，預計全年2,000萬人次的目標無法實現。政府也制訂明年旅遊企業銷售額30萬億韓圜（約1,607億港元）、國內旅遊支出40萬億韓圜（約2,143億港元）的目標。

南韓計劃改善訪韓遊客的出入境便利性，以振興旅遊市場，考慮在一定範圍內對透過韓中兩國專門旅行社招收的中國團體遊客試點實施免簽制度。同時，中國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、印度等6國團體遊客免簽證費期限延長至明年12月，68個國家或地區的電子旅行授權（K-ETA）臨時豁免也延長至明年12月。

為提升高價值遊客便利性，南韓將完善優秀醫療旅遊景區指定機構指定制度，延長主要國際會議與會者優先入境篩檢試辦期限，舉辦國際會議補助將增加1.5倍，吸引國際會議的境外基地由8個擴大到12個。南韓亦計劃於明年1至2月舉辦「南韓購物季」、6至7月舉行「南韓美容節」等大型活動，並為最多5萬名團體遊客提供免費旅遊保險到明年3月。