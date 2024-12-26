建造業界拖糧情況嚴重　工會憂年尾結數使問題加劇

樓市不景，加劇建造業拖糧問題。建造業總工會理事長周思傑今日（26日）出席電台節目時表示，因工程量減少，業界拖糧情況仍然嚴重，其中私人工程減少三分之二，影響各公司運作及現金流。加上建造業過年時需要為開支「結數」，如材料費及薪金等，令情況更為艱難，擔心拖糧情況會陸續發生。他續指，現時市場的貨尾太多，承建商起樓意欲減慢，令業界仍未能步出「寒冬」，希望政府加倍努力振興經濟，帶動樓市惠及業界。

有指目前負責多項工程的「協盛建築」疑因財困影響，陸續遣散員工，其中部分人可能會過渡至新創建旗下的「協興建築」。周思傑就指，協盛建築在業界屬於較具實力的公司，對事件感到震驚，而且正值年尾，工友被遣散後都非常徬徨。據他了解，該公司因工程量大減而要遣散員工，料詳細安排會於周內公布。他希望公司會跟隨勞工法例，安排工友過渡。

議員林振昇於同一節目表示，暫時未就事件收到相關求助，希望該公司可妥善安排遣散及過渡事宜。他指出，雖立法會早前通過《建造業付款保障條例草案》，惟距離《條例》實施仍要8個月。若公司面對財困，與其合作的外判商、分包商亦可能收不到錢而無法出糧，導致連鎖欠薪，估計今次事件影響的未必是該公司的員工，而是相關分包商、外判商的員工。