網紅夜市敗走　檔主反映管理不善成本上漲

位於上海浦星公路旁緊鄰地鐵8號線蘆恒路的中歐街，是當地極具人氣的網紅夜市，全盛期檔位數目逾200個，有檔主月入達10萬元（人民幣，下同，約10.7萬港元）。惟今年10月中歐街夜市完全關停，檔位全部撤去，只剩遍地垃圾。不少檔主認為，夜市關停與營運方管理不善有關。

多位曾經在中歐街夜市擺檔的檔主表示，該夜市鄰近地鐵和周邊居民區，下班時分人流不少，但今年4月起夜市經常停電。有賣食物的檔主稱，由於夜市沒法使用燃氣，製作食物只能用電，停電導致客人體驗不佳或要求退款造成損失。此外，夜市經常無緣無故關停，有檔主指4月有一天突然通知關停兩天，原本準備好的食材只能全部棄掉。翌月中旬，夜市又突然通知關停一個月，不少人到了夜市才發現一片漆黑。

夜市衞生環境欠佳亦引起不滿，有檔主稱以前營運方請5名清潔工人，保證市集衞生和處理檔位垃圾，後來為控制成本只請2人。成本上漲也是該夜市沒落的主因，有美食檔主稱，夜市檔位租金連同電費、垃圾費，每月最低也要4,500多元（約4,800港元）。但在市集旁租一個舖面的成本雖要6,000元（約6,500港元），卻有獨立廚房和50平方米大小的用餐區，還能使用燃氣，檔主認為性能比更高。