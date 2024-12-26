美渲染中國軍事威脅借機加軍費　華堅決反對

美國總統拜登近日簽署《2025年國防授權法案》成法，新財年國防預算高達8,952億美元（約6.98萬億港元），把中國視為主要國家安全挑戰之一。中國國防部發言人張曉剛大校周四（26日）指美國的有關法案渲染「中國軍事威脅」，為增加軍費、維持霸權找藉口，粗暴干涉中國內政，危害世界和平穩定，中方對此強烈不滿、堅決反對。

張曉剛表示，中國從來就無意挑戰誰，美國最大的敵人是他自己。美國軍費冠居全球，也逐年加碼投入，充分揭露其好戰成癮、霸權擴張的本性。當今世界許多戰爭衝突背後都有美國的影子，2001年以來美國對外發動的戰爭和軍事行動造成數十萬人死亡，數百萬人受傷，數千萬人流離失所。美國窮兵黷武不僅禍亂世界，也正在加速反噬自身。他又指地球夠大，容得下中美各自和共同發展，中國始終堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，不與任何國家搞軍備競賽。中方奉勸美方摒棄冷戰零和思維，打消靠遏止競贏中國的執念妄想，以免干擾破壞中美關係。中國軍隊將以更強大能力、更可靠手段反制一切侵權挑釁，捍衞國家主權、安全、發展利益。

另外，台灣向美國採購的首批M1A2T主戰坦克近日運抵台灣，是台灣軍方30年來首次獲得新型坦克。張曉剛敦促美方恪守一中原則和中美三個聯合公報，切實履行不支持「台獨」的承諾，立即停止武裝台灣，停止破壞台海和平穩定的危險行徑。他亦正告民進黨當局「倚美謀獨」、「以武拒統」注定失敗，幾件美製武器成不了救命稻草，不過是戰場上的「活靶」而已，解放軍將全面加強練兵備戰，全面提升打贏能力，堅決粉碎任何「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉。

中國外交部發言人毛寧同日另回應美國在菲律賓部署中程導彈問題，指摘堤豐中導系統核常兼備，不是防禦性武器，而是戰略性、進攻性武器，中方已多次闡明堅決反對立場。她批評菲方配合美方引入堤豐，將自身安全和國防拱手於人，把地緣對抗和軍備競賽風險引入域內，對地區和平安全構成實質性威脅，是典型的害人害己。