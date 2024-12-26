熊貓雕塑最後現身西環　逾百人包圍形成「人牆」

踏入拆禮物日(26日)，很多港人趁假期出外遊玩過聖誕。在西環中山紀念公園一帶，多人到場與逾1,800隻熊貓雕塑「最後打卡」。有杭州旅客透露專程請假來港玩3天，讚香港較有聖誕氣氛，但稱不會單獨因熊貓活動而來港。熊貓迷則認為更多相關活動能吸引市民外出，始終有利周邊市道。

東網記者今午約兩時到中山紀念公園一帶視察，不論海旁，還是孫中山像附近草地都人流如鯽，尤其熊貓雕塑一直被過百人包圍，形成「另類人牆」。現場所見，大部分都是港人，有一家大小、情侶，部分戴上聖誕帽或鹿角，亦都有熊貓迷帶上熊貓頭飾，帶心愛公仔一同遊覽，與雕塑合照。仿真熊貓的「熊貓導遊GO GUIDE」分別下午1時30分、2時及2時30分現身。它一出現，瞬間成為全場焦點，人群「飛撲」到它身邊舉機打卡，歡呼不斷。熊貓導遊亦大耍功夫，又跳起又揮手，以及飛吻回應粉絲的支持。

來自杭州的裴先生及孫小姐透露，特意向學校請假「走堂」來港過聖誕，玩了三天兩夜，最近兩天到訪迪士尼樂園及在尖沙咀看聖誕燈飾，大讚香港的節日氣氛遠較內地濃厚。他們又說，見到熊貓導遊時感到極興奮，指它的像真度很高。不過對於港府擬推動「熊貓經濟」，他們認為不會因為熊貓而來港，「始終四川都有熊貓」，前往當地亦毋須簽注，反指香港的節日氣氛更吸引他們再來港。

熊貓迷陳先生則笑言，今早已特登到海洋公園探望熊貓「安安」、「可可」及「樂樂」，再到西環與熊貓導遊見面，笑言周六(28日)會再「追熊貓」，到西九看煙火無人機匯演。他認為發展「熊貓經濟」是好事，至少有更多活動舉行，吸引市民出外吃喝玩樂。

住附近的Josh和Carmen則帶小狗來探望熊貓。他們提到，因為早前已去旅行，因此今個聖誕留港「支持香港經濟」。他們透露最近數天都有出外，例如昨天(25日)曾到東涌商場逛街、Outlet「掃貨」買新衣；上周則在赤柱聖誕市集感受聖誕氣氛，認為節日期間街上的人流明顯增加，情況很熱鬧。