多地流感急升溫　日本流感數字按周翻倍　港人外遊要留神

冬季多地流感急升溫，市民外遊要留神！衞生防護中心今日（26日）公布最新流感及新冠監測數據，兩種疾病的本地感染數字均有所上升。踏入旅遊旺季，中心指出多個港人外遊熱點流感情況升溫，包括日本、中國內地南北方省份、台灣、南韓等。其中日本流感活躍程度自11月初持續上升，第50周定點監測單位呈報的流感樣疾病平均數目由前一周的9.03急升至19.06，遠高於基線水平(1.00)。據最近數周數據，當地主要流感病毒為甲型(H1N1)pdm09流感。

至於本地情況，中心最新一周的流感監測中，於普通科門診及科家醫生診所呈報的流感病例同時上升，而實驗室收集的樣本對流感呈陽性比例亦按周升2.6%。而流感學校及院舍爆發兩宗，而重症個案則有4宗，均為甲型H1流感，其中3人死亡，較前一周6宗重宗5名患者死亡微跌。

新冠方面，防護中心指，最新一周監測數字顯示本地新冠活躍程度輕微上升。而中心化驗所及公共衞生化驗服務處新驗出的陽性樣本較前一周微升。學校及院舍爆發有一宗，而重症及死亡個案則有兩宗。據中心地區監測顯示，JN.1及其後代譜系仍為本港最流行的新冠變異病毒株，佔所有經分析的樣本86%。