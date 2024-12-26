兩年家暴妻子16次　丈夫被控虐待案擇期宣判

四川女子謝某梅兩年間被丈夫賀某陽家暴16次，導致重傷，終身要掛糞袋。賀某陽涉嫌故意傷害罪和虐待罪一案，周三（25日）上午在成都市武侯區人民法院一審開庭審理，據指他全程否認犯行。該法院當晚發布通告，案件擇期宣判。

根據法院通告內容，賀某陽在婚姻存續期間，多次對謝某梅實施暴力毆打等行為，去年4月25日毆打其胸腹部，致她受重傷。檢察機關提請以故意傷害罪、虐待罪追究賀某陽的刑事責任，謝某梅提出附帶民事訴訟請求。謝某梅周三晚在哥哥陪伴下走出法院時表示，整個庭審過程中賀某陽都否認自己的罪行，檢察院建議從嚴從重處罰。她相信法院一定會給她一個公平公正的判決。她另起訴賀某陽的離婚糾紛案和民間借貸糾紛案，周四（26日）也將在武侯區人民法院一審二次開庭審理。

據早前報道，賀某陽長期頻繁對謝某梅實施辱罵恐嚇、暴力毆打等行為，致她身體多次不同程度受傷，並多次就醫、報警。成都市公安局武侯區分局晉陽派出所曾兩次對賀某陽發出《家庭暴力告誡書》警告，但他未有改正，致謝某梅精神恐懼、外出躲避。他去年4月25日最後一次施暴後，被公安機關刑事拘留，同年12月被提起公訴。