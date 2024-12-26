熊貓雕塑抱回家　「飼養員」一口氣認捐6隻

首階段熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》今日(26日)在西環中山紀念公園迎來最後一站，吸引眾多市民及旅客到場打卡之餘，早前認捐的「飼養員」亦抱熊貓雕塑回家。有市民認捐6個雕塑，吸引眾人圍觀。另有「飼養員」說早前特登「較鬧鐘」才成功搶購。主辦單位透露明年將有下一波熊貓雕塑展覽活動。在今午約3時開始，主辦單位設立櫃位，供早前網上認捐熊貓雕塑的市民抱走雕塑，持續有十多名「飼養員」排隊。

熱愛熊貓的李小姐與媽媽認捐了「1大1小」熊貓雕塑。她提到，早前一知得道認購計劃，便記下日子，並校好鬧鐘在網上搶購。她又笑言，它們很重手，亦已安排位置擺放雕塑。被問到雕塑認購價高達550港元，李指款項將捐予海洋公園作保育工作，坦言不介意付錢支持。彭先生則一口氣認捐「4大2細」熊貓雕塑。他把雕塑放在公園草地打卡時便吸引周邊路人圍觀及拍照。彭透露，家人喜愛熊貓而認購6個雕塑，但未知會怎樣擺放。

另一方面，大型熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》主辦機構AllRightsReserved宣布，在明年1月17日至3月6日推出第二輪展覽，正午12時至晚上8時在荃灣D‧PARK舉行，展出逾800隻熊貓雕塑，並首次以新春造型登場，而當中近200隻熊貓雕塑，將於明年2月17日移至中環街市，同步展出至3月6日。而熊貓導遊「PANDAGO!GUIDE」亦會於展覽首個周日，即2025年1月19日出沒，跟訪客共度喜慶新年及打卡互動。