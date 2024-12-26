情緒危機湧現乏支援　青年隱居15年變中年

青少年情緒危機湧現，自殘事件時有發生，今年9月將軍澳一間中學，有女學生因情緒激動，企圖用利器割手，幸得教職員及時發現。早前有調查發現，逾兩成中學生指，若患心理健康問題不會尋求協助。有社會服務機構向《東呼即應》分析青少年隱蔽現象，更指有個案隱蔽年期長達15年。精神科專科醫生提醒，若隱青有情緒問題如患抑鬱症，或會產生自殺念頭，家長應多留意。有議員促學校及早介入處理，社署應多關顧隱青，建議政府聘家庭治療師解決問題。

早前一項調查顯示，近半受訪學生指一旦患有心理健康問題，不一定尋求協助；超過兩成人表明不會尋求協助，而求助意願較低的學生，有抑鬱、焦慮、壓力的程度顯著較高，抗逆力及健康狀況顯著較差，反映很多學生對自己的心理健康狀況缺乏了解，就算孤單無助也不願向外界尋求幫助，長此下去或會令隱蔽青年數量可能會愈來愈多。

本港在2003年就有機構開始輔導隱蔽青年。香港基督教服務處計劃主任梁曉翠表示，他們輔導的大部分個案，出現隱蔽傾向是在初中階段，甚至有個案的隱蔽年期長達15年。她又指，雖然有不少年輕個案在隱蔽之前嘗試去求職，以為這樣可以擺脫社會上講「廢青」的標籤，但當他找入職門檻較低的工作時，或會遇到其他不友善的評論，而這些處於隱蔽狀態的年輕人，對於一些社交場合，或者大時大節可能要面對親戚朋友時，都會比較緊張，因為他們會很怕去應對親戚難堪的問題。

精神科專科醫生潘曉樺則表示，如果是情緒病，未必純粹只是隱蔽，通常都有其他相關的症狀。他又以抑鬱症為例，除了社交退縮不想與朋友相處外，可能經常會感到不開心、動力很低，甚至影響睡覺或胃口；如果真的有抑鬱症，可能會想到「沒用、沒希望」，甚至有自殺的念頭，協助者需要跟青少年保持良好的關係，當求助人遇到困難的時候，就可以找幫手。

議員郭玲麗表示，青少年的心理問題大多會在學校出現，也有很多個案是逐步形成，例如可能是關於同儕及師生的關係，令他們在學校感到不開心，想逃避某些事，而令他們不想融入學校生活，慢慢變成遲到、曠課等。她建議政府應要及早介入，因為現時根據學校的機制，仍然屬於較遲處理，若在政府的政策層面來看，特別是社署的層面上，綜合家庭服務中心應可以多關顧隱蔽青年，因為通常隱蔽青年未必是他自身的問題，可能是家庭的照顧不當，令他未能適應社會。她促請政府考慮多利用地區康健中心的先導計劃，聘用家庭治療師協助隱蔽青年。