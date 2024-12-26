太白海鮮舫最快2026年重開　碼頭今率先亮燈　街坊盼重拾舊回憶

超過60年歷史的太白海鮮舫將會分階段復業，預料最快在2026年下半年重開。深灣太白海鮮坊碼頭、海角皇宮碼頭及珍寶海鮮舫碼頭早前已修繕完畢，今日(26日)傍晚率先亮燈。營運商期望，海鮮舫未來能帶旺香港仔一帶，推動旅遊發展。有街坊表示，十分掛念在海鮮舫上的日夜，盼能盡快登上拾回舊回憶。

太白海鮮舫自1962年成立至今，已經有60多年歷史，但在疫情結業後被收購。東網記者今在遠處觀看，海鮮舫現時正維修，除了「歡迎光臨」的霓虹燈牌有亮起，船內則未有亮燈。大會亦安排街坊經重開的碼頭乘船遠眺海鮮舫，部分嘉賓則獲安排在船上試菜。

接手的新邦行執行董事黃戴宇在碼頭亮燈儀式上表示，太白海鮮坊組合和珍寶海鮮坊的大部分資產，會重新對外開放，打造深灣碼頭為新的潮流打卡點，帶動旅遊發展「點亮活力香港仔」。南區民政事務專員鄭港涌則說，海鮮舫是港人的集體回憶，感謝接手人願意修復，保育海鮮坊文化，認為南區既海洋公園，也有自然景觀、漁村文物和古蹟資源，有足夠潛力打響名堂，創造更多商機和就業機會。

街坊郭女士分享，過往經常登上太白海鮮舫等飲茶，喜慶日子更會在船上設宴，過去數年停業令她十分難過，又很可惜珍寶海鮮舫已沉沒。郭提到，太白海鮮舫過往的老闆生日時，曾大排筵席招待香港仔街坊，至今仍印象深刻，一直團結社區。她期望海鮮舫能盡快重開。另一街坊Carol則指，小時候曾經在海鮮舫上吃海鮮，其丈夫則曾在船上設謝師宴。她希望能帶子女上海鮮舫體驗船上飲茶。