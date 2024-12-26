為還債訛稱6折代購貴價貨　女子騙44人共逾300萬元

澳門女子以低價代購貴價產品作招徠，詐騙44位客人共300多萬澳門元，至近日到當地執法部門自首。女子因欠50萬元人民幣(約53萬港元)債務無力還款，訛稱可6折代購貴價產品，兩年內合共騙得300多萬澳門元，以部分款項在市場以正價購買產品向個別事主「交貨」，但對其他事主一拖再拖，以「數冚數」的方式行騙。直至周日(22日)因「爆煲」自首。

涉案人姓甘，女，31歲，澳門居民，報稱無業，被控相當巨額詐騙罪。經澳門執法人員調查，疑人2014年在內地欠債50萬元人民幣，直至前年中旬突發奇想，透過微信發放代購訊息，聲稱可以6折購買名錶、手袋、電話及相機等物品，由於低於市價成功吸引不少「客仔」。為增加客人信心，甘某會將部分貨款以市價購買產品向部分顧客「交貨」，但對其他客人一再拖延，直至近日無法繼續「數冚數」支撐，於是自首。

調查期間，事主承認兩年來合共騙取44人超過300萬澳門元，當中包括5名當地及39名內地人士。執法人員成功聯絡13名內地事主，合共損失138萬元人民幣，另外26人仍在聯絡當中。另外，人員亦與兩名當地女事主取得聯繫，其中一人今年8月購買85部相機及16部手提電話，而另一事主與甘某為朋友，同月向疑人購買兩部手提電話，兩人均未收到貨品，分別損失76.5萬及1.6萬澳門元，案件仍待後續跟進。