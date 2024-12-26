華自媒體境外直播　遭外國情報機關逼當間諜

內地出國（境）人員近年在境外屢遭間諜情報機關攀拉策反，對中國國家安全和公民人身安全構成風險隱患。國家安全部周四（26日）發布消息，內地有自媒體從業者早前在境外直播，引起了當地間諜情報機關注意，並遭威脅「配合工作」。

自媒體從業者李某專注於境內外短片社交平台上直播拍攝異國風情題材節目，吸引大量粉絲關注。一次，李某在某國短片社交平台上直播當地風情，被該國間諜情報機關以其作為外國人在當地直播，未向有關部門報備為由將其傳喚。問詢期間，該國間諜情報機關人員沒收李某手機和其他電子設備等隨身物品，稱其未經允許在「禁拍區」拍攝，將面臨刑事處罰，之後表示只要李某配合工作，就能免於處罰。在對方脅迫下李某被迫答應，該國間諜情報機關人員強迫其拍照留證，並派遣相關間諜情報任務後，才讓其離境。

回國後，李某致電國家安全機關舉報電話，主動報告自己的經歷。國安機關工作人員迅速與其面談。李某如實說明其被境外間諜情報機關脅迫履行參諜手續，接受布置間諜情報任務等情況。鑑於李某主動報告，且未對國安利益造成實質性危害，國安機關決定不追究其間諜行為，並指導其做好有關安全防範工作。