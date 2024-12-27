涉漏報特有物業　兩年後才補鑊　李世榮：前助理漏填

立法會的職能是審議法例及政府的開支，涉及政策及公帑，為免出現利益衝突，議員必須作出利益申報。翻查利益申報，發現議員李世榮在今年3月底申報在大埔區擁有物業，原本以為他是由「無殼蝸牛」變為有「磚頭」揸手，然而卻是涉嫌漏報，事隔兩年後才「補鑊」。他解釋，因發現前助理漏填，故再補上，又強調「從來無諗過要隱瞞」。

2022年1月新一屆立法會議員上任，便要提交利益申報表。查閱利益申報，發現李世榮在今年3月申報擁有大埔物業，被問及有關事宜時，他回覆東網稱，並非新增物業，而是早於2015年購入的自住物業。

然而他在2022年1月提交立法會的利益申報表，在「香港或其他地方是否持有土地或物業？」一欄，他剔了「否」。翻查資料，他曾出任沙田區議員，而在2017年區議會申報利益中，他亦申報持有這個物業。

被問及為何出現上述情況，他指有一個不歡而散的前助理填漏，再檢查的時候才發現，因此3月時再申報。他強調「從來無諗過要隱瞞，因我區議會時都有申報這物業。」他又指這個物業的地址在2019年曾被人起底，而在選舉時亦用這地址作公開用途。

對於會否跟進李世榮涉嫌漏報物業，立法會議員個人利益監察委員會主席吳永嘉表示，不了解情況，現階段不評論。

除了李世榮「新增」物業外，金融服務界議員李惟宏在今年8月底申報在港擁有物業，但亦有議員減持物業。議員梁美芬在9月申報減持物業。她在1月底申報透過公司在九龍西擁有1個住宅物業、1個非辦公室用途的辦公室物業，而她在新界西擁有2個住宅物業、在國內亦有2個住宅物業。但她9月底新的利益登記冊剔除了當中透過公司在九龍西擁有的住宅物業。她回覆本報查詢指減持物業是投資決定，該物業已沽出。

另一議員陳紹雄在2022年1月申報在香港及歐洲擁有物業，但今年9月中只申報在香港擁有物業。

事實上，去年包括梁美芬在內有9名議員增持物業，包括顏汶羽、郭玲麗、陳恒鑌、何俊賢、周浩鼎，管浩鳴、林筱魯和「班長」廖長江。當時他們均表示，對香港樓市樂觀，認為現階樓價已經跌了很多，但呼籲市民入市前先考慮多個因素，才再作決定。