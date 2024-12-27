前路探索計劃　助青年重拾工作意義

近年社會大環境轉變，如新冠疫情、人工智能(AI)的普及應用等因素都影響年青人對職涯規劃的觀點與追求。兩名低學歷青年家偉及阿諾發現自身求職空間有限，在人生十字路口徘徊時，通過參加機構的探索計劃，成功找到工作和人生的意義，最終找到工作的意義及心靈上的滿足。

現年26歲的家偉於中六畢業後，在大專修讀財務相關文憑課程，但意識到自己對金融界並無熱情，於是毅然決定退學。由於他只有中六畢業的學歷，發現求職空間有限，只好先後到兩間銀行的電話服務中心擔任全職工作。正當他在生活的十字路口徘徊時，2023年他參加了善導會的「恒生青年前路探索計劃」，形容該計劃如同一扇窗，讓他有機會接觸不同行業，重新思考工作對自己的真正意義。當聽到嘉賓分享作為殯儀禮儀師的工作體會時，回想起父親離世時，所面對籌備喪禮的無助與痛苦，最後透過計劃的穿針引線，踏入殯儀界並在這富有意義的行業中工作了約一年。

22歲更生青年阿諾亦有參加計劃，他成長於單親家庭，在中五輟學後曾到餐廳和酒吧打工，支持家庭的開支。隨後發現自己對紋身藝術的熱情，決心投入這個行業，努力學習並磨練自己的技藝。不過，他後來因事被捕入獄，這段經歷對他來說更是一次巨大考驗，但鞏固了他要投入紋身師行業的決心。最後，參加了計劃並獲得創業培訓及一筆起動資金，助他成立工作室。他希望通過這項藝術，去不同的國家交流，見識更廣闊的世界。

該探索計劃的參加者除了有弱勢青年，也包括更多高學歷的更生人士、精神復原青年、有特殊學習需要的青年等。在過去10年中，受惠人數共2,200位，當中有300位參加了工作實習或影子學習，並批出共127個創業資助項目。