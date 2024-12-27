東方日報A1：氣絕血流　兩幼犬墮樓　虐畜等天收

本港不足半月內再發生懷疑殘酷虐畜案。昨日是聖誕節的「拆禮物日」，兩隻年幼唐狗被發現伏屍長沙灣麗閣商場平台露天排氣口頂部，身上均染有血漬。由於狗屍所處位置離地近4米，一般人難以觸及和登上，經初步調查後，不排除該兩隻幼犬被人從毗鄰的大廈高處掉下致死。執法部門將案件列作「殘酷對待動物」跟進，將翻查現場的閉路電視錄影，追緝有關殺狗兇手歸案。4年前本港發生30隻貓狗從高處墮下事件後，各界一致要求政府修例嚴懲殘酷對待動物的行為，2022年4月，政府官員曾稱年內會向立法會提交修訂《防止殘酷對待動物條例》草案，但多年過去，修例依然「得把口」，且至今無期！有議員指，社會或議會的共識都盼政府盡快提交相關修例到立法會，促當局快堵漏洞。

昨晨約9時半，麗閣邨麗葵樓一名姓曾高層女住戶，從窗戶向下觀望街景時，赫見麗閣商場平台露天排氣口頂部，有兩隻狗仔倒臥上面，擔心牠們有危險，連忙致電報案求助。救援人員接報趕至現場，攀梯登上該排氣口頂部將該兩隻啡色狗仔救下，可惜證實牠們均已經氣絕死亡。

愛護動物協會人員接獲通知到場協助，經檢查該兩狗隻屍體，證實牠們均為雌性唐狗，身上並沒晶片。警員調查後懷疑，兩隻幼犬疑遭人不適當對待，案件列作「殘酷對待動物」處理。由於現場安裝了「天眼」，人員將翻查有關錄影片段追緝虐狗兇徒歸案。事後，愛協人員檢走狗狗屍體，稍後將交由漁護署人員作進一步檢驗，以確定其死亡原因。

據了解，兩幼犬伏屍位置離地近4米，屬於一般人難以觸及和登上的地方，初步調查不排除狗狗很大機會被人從麗閣商場旁邊的麗葵樓的高處掉下。惟暫未從閉路電視看到事發經過，也不排除狗狗自己意外墜下。愛協表示，昨日較早時有居民發現兩隻狗伏於長沙灣麗閣商場平台露天排氣口上方，人員到場時發現兩隻狗已經死亡，身上有血漬。兩隻幼犬為雌性唐狗。執法部門及愛協督察到場後認為案件不尋常，懷疑兩隻小狗曾遭殘酷對待。

本港不時發生殘酷虐待動物事件（見表），相關案件中，不少受害貓狗均不幸喪生，部分行為殘酷得令人髮指，如有狗隻被灼傷、傷處並遭淋滾水或腐蝕性液體。

政府自2019年4月起已聲稱會修訂《防止殘酷對待動物條例》，加強保護動物，但拖至今年4月，仍然表示「正就修訂條例進行籌備工作，相關條文草擬工作已進入最後階段，將盡快把法例修訂建議提交立法會審議」，一直關注動物權益的議員陳克勤表示，據立法會待議事項顯示，相關條例的討論時間為「尚待確定」。陳克勤坦言，無論社會或議會的共識都希望政府盡快提交相關修例到立法會討論，他透露，今次修訂的草案字眼中，有提及「謹慎責任」，即要求負責人妥善照顧動物的福利需要，認為有助加強阻嚇力。

翻查修例工作的相關紀錄，政府處理修例的進度緩慢，2022年4月，當時負責動物保護工作的食物及衞生局局長曾表示，會於該年5月向立法會食物安全及環境衞生事務委員會簡介擬議修訂，並預計在該年下半年向立法會提交條例草案。但修例草案拖了兩年多，至今年4月，議員再追問當局立法進度，政府由2022年稱「預計該年下半年提交條例草案」改口表示「將盡快把法例修訂建議提交立法會審議」，即至今仍修例無期。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：