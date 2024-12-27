市民赴未開放冰場滑冰　市政府加強巡查力度

隨着冬季到來，北京許多河面結冰，不少市民急不可待，在尚未開放的冰場滑冰，帶來潛在安全隱患。內媒周三（25日）報道，北京市城市河湖管理處已加大巡查力度，密切關注河道冰面情況，若發現擅自滑冰人員將及時勸阻，防止墜冰溺水事故發生。

北京市城市河湖管理處在冰上人員聚集區域增設安全警示標識，利用智慧燈桿和移動廣播進行提示播報，完善周邊救生圈、救生繩等緊急救援設施，在橋區、過流區等冰薄危險區域設置雪糕筒警戒線和禁入區域。北京市水務部門則制訂營運方案及緊急計劃，嚴格落實冰層厚度、人員密度等安全管理工作，並聯合城市管理、市場監管、屬地鎮街等相關職能部門，打擊野冰車、野私教等冰面無牌經營行為，同時加大水源地冰上活動、禁釣區冰上垂釣、河湖棄置垃圾等各類破壞水環境行為的綜合查處力度。

北京市城市河湖管理處相關負責人介紹，天然河道冰情複雜，即使在寒冬，依然存在冰層厚度不一、冰下河水穿流的情況。天然冰面缺少監測和維護，看似結實，實則危機四伏，市民滑冰時，冰面極有可能出現塌裂。根據地方體育局及水務部門相關規定，正規天然冰場的冰面厚度需達到15厘米才能開放，並且之後一周氣溫持續保持在-8℃到1℃之間，在不出現大風天氣的條件下冰場才能開放。