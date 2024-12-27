新加坡奢華茶葉品牌Tea WG　冀經香港擴大灣區接觸面

歎茶文化已經深深融入每位香港人的日常生活。不論是茶餐廳熱奶茶、去茶樓茗茶、假日下午茶High Tea，或是街頭的珍珠奶茶等，港人的飲食文化總是與茶密不可分，本地餐飲業對於茶類的創新更是層出不窮，吸引不少海外茶飲品牌進軍香港，源自新加坡的奢華茶葉品牌Tea WG就是當中例子。

Tea WG自2011年於香港開設首店，迄今全港已有多達11間分店。母企V3 Gourmet首席商務官、Tea WG聯合創辦人Maranda Barnes直言，品牌進軍香港是「理所當然的選擇」，認為香港擁有着濃厚的茗茶文化，同時消費者追求優質體驗，並願意購買頂尖的產品。Barnes稱，香港飲茶文化歷史悠久，甚至可以追溯至唐朝，當時香港已經是著名的茶葉、香料和珍品貿易中心；品茶已是體驗香港文化中重要的一環，本地的餐飲市場充滿活力且不斷發展。

該企以獨家手工混合茶而聞名，提供超過1,000種直接來自全球47個茶葉產區的茶葉，更採用了來自世界各地的花卉、水果和香料，其中包括與世界上最著名的莊園合作每季生產的新混合茶，使該企的拼配茶別具一格。Tea WG旗下的茶室和專賣店提供尊貴茗茶體驗，配以標誌性現代茶具和精美的甜點和鹹味茶點，讓茶葉愛好者能全情沉醉於茶藝世界中。

Barnes認為，香港消費者講究品味，懂得欣賞卓越品質、精湛技藝和傳統手工，他們追求優質體驗，並願意購買頂尖的產品。面對香港茶飲新潮流，Tea WG定期推出限定或季節性的產品，並引入創新概念以吸引顧客，例如最近在香港登場的茶飲外賣服務。Barnes解釋，新服務讓茶葉愛好者可以隨時隨地享受外賣的醇香熱茶或冰凍茶飲。

此外，該企也在香港推出全球首個茶香泰迪系列，以珍貴的白茶為基調，搭配各種鮮甜野莓、清新柑橘水果及迷人香料，所製作的水果小熊軟糖，既可當作零食享用，也能加水沖出馥郁香茗，廣受大眾喜愛。

Tea WG亦積極應用科技以控制品質、改善生產和增強個人化客戶體驗。Barnes指，該企將會把全渠道營銷擴展至香港，讓奢華時尚的實體店和強效的電商平台相輔相成，將有助迎合廣大市場不斷變化的需求。由於香港是粵港澳大灣區重要部分，Tea WG在香港營運能直接接觸區內龐大的客戶群；期待利用香港作為大灣區門戶的獨特優勢，滿足市場對優質茗茶體驗的需求。

Barnes提到，一直視投資推廣署為Tea WG推動業務增長的重要夥伴，認為該署為他們提供針對香港市場的分析和策略，以助深入了解本地的營商環境。此外，投資推廣署擁有豐富的資源，協助該企獲得寶貴的市場資訊和提升本地知名度，從而加快在區內的業務擴張的步伐。