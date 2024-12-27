民進黨裂解在野勢力　藍白整合屬民眾黨唯一選項

台灣民眾黨主席柯文哲周四（26日）因捲入台北京華城改建弊案及政治獻金案等一共4宗案件，遭台北地檢署起訴並求處28年半重刑。有學者認為，民進黨這段時間全力裂解在野，藍白整合應是民眾黨唯一選項，國民黨也得因應唇亡齒寒的挑戰，未來朝野鬥爭將愈演愈烈。

世新大學傳播博士學程教授游梓翔指出，即使柯文哲深陷官司，民眾黨也不可能和他「切割」，就算未來出現「新共主」，同樣會全力挺柯，強力監督司法公正，面對將司法作為政治操作工具的民進黨，在野合作必須更緊密。文化大學廣告學系教授鈕則勳分析，少了柯文哲的民眾黨頓失去利基，若無法反轉劣勢，政治板塊將更萎縮，藍白合或許是唯一的選項，但如何保持政黨的主體性，也值得深思。

另有分析相信，柯文哲在2024年台灣領導人選舉的表現，表明選民有意在藍綠兩黨外建立更多元化的政治格局，他遭起訴對政治運動造成重大打擊。民眾黨在立法院僅佔8席，卻因藍綠兩黨都不過半，擁有超過席次的影響力。而民調顯示，近來一系列醜聞重創柯文哲和民眾黨的支持率。