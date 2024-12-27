單忠德任國防科技工業局黨組書記　取代張克儉

中央組織部有關負責人周三（26日）下午出席國家國防科技工業局領導幹部會議，宣布中央決定，由單忠德出任國家國防科技工業局黨組書記，免去張克儉的國家國防科技工業局黨組書記職務。

單忠德於1970年出生，工學博士，研究員，博士生導師，中國工程院院士。2003年至2006年，單忠德在清華大學工業工程系擔任博士後研究；2014年任機械科學研究總院副院長；2018年任機械科學研究總院集團有限公司副總經理；2019年當選中國工程院院士。2020年起，他出任南京航空航天大學校長、黨委書記；2024年任工業和信息化部副部長。此次履新前，他任工業和信息化部黨組成員、副部長。

1961年出生的張克儉，中國人民解放軍國防科學技術大學應用物理系高能量密度物理專業本科畢業，中國科學技術大學近代力學系爆炸力學專業工學碩士，研究員。張克儉長期在中國工程物理研究院工作，2007年任中國工程物理研究院黨委書記；2015年任國家國防科技工業局副局長、黨組副書記。2018年，他出任工信部副部長，國家國防科技工業局黨組書記、局長，國家原子能機構主任，國家國防科技工業局局長、黨組書記。張克儉繼10月底缺席中央省部級大會，本月中央經濟工作會議也未現身。