羅湖口岸除夕延長通關至凌晨2時　深圳灣24小時通關

深圳出入境邊境檢查總站周五（27日）公布，為便利2025年元旦假期旅客通關順暢，2024年12月31日羅湖口岸通關時間將延長至翌日凌晨2時，深圳灣口岸旅客及小（客）車輛實施24小時通關，兩口岸元旦當天出入境客流總量預計達42萬人次。

深圳邊檢總站周五發布統計數據，今年以來，深圳單日出入境人數第10次創全面恢復通關以來新高，累計查驗出入境人員達2.3億人次，佔全國40%。其中入境外國遊客超260萬人次，較去年增長約90%，約165萬人次享有免辦簽證等便利政策。自上月20日起，深圳灣口岸試點啟用「免出示證件」通道，至上周五（20日）的一個月內已有超90萬人次「刷臉」通關，單日最高達4.6萬人次，佔快捷通道通關人數約42%。

西九龍邊檢站統計，周三（25日）剛過去的聖誕節，西九龍高鐵站口岸出入境旅客超過10.6萬人次，其中入境旅客逾7萬人次，當中逾4.26萬人次是港澳居民，佔比60.8%，較前一天增長24%。本月1日起實行的深圳赴香港旅遊「一簽多行」政策，推行兩周後，經羅湖口岸「一簽多行」出入境深圳居民逾1萬人次。截至本月17日，羅湖口岸今年查驗出入境人員突破6,100萬人次，較去年同期增長45%，位列深圳各口岸第一。