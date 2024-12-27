日媒稱王毅明年訪華　若實現為4年來首次

日本共同社周五（26日）引述外交人士稱，中日正探討中國外長王毅明年2月訪日的方案。若能實現，王毅將是4年來首次訪日的中國外長。中日考慮時隔約6年再次舉行有經濟部長參加的中日經濟高層對話，同時考慮舉辦中日韓三國外長會談。

報道指，中方認為明年1月特朗普上任美國總統後，中美對立將激化，因此希望能穩定與日本和南韓的關係，刺激貿易和投資。預料王毅訪日期間，除與外相岩屋毅會晤外，還有意與首相石破茂會面並邀其訪華，以恢復2019年後中斷至今的中日首腦往來。日本政府已就明年2月上旬舉行日中韓三國外長會談的日程詢問中韓兩國，中方稱將探討，南韓擬表示同意。中方向日方表示，希望中日外長會談在三國會談前後舉行。

王毅在周五出版的《學習時報》發表文章，談及中國外交年度回顧與展望。他希望美國新政府作出正確抉擇，力爭中美關係穩定、健康、永續發展。中方堅定地維護國家利益和國家尊嚴，對「以台制華」的圖謀和「倚美謀獨」的迷思予以堅決反制。對個別國家中國在南海的挑釁行為，中方開展有理有力維權。中方將深化中俄全面戰略協作和全方位務實合作，推動中歐關係沿着獨立自主、相互成就、造福世界穩步向前。中方將為烏克蘭危機、以巴衝突以及朝鮮半島、緬甸等熱門議題的政治解決繼續發揮建設性作用。