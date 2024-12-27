白石角較適合發展私樓　政府擬最遲明年第三季公布初步建議

政府2022年落實在大埔白石角一帶興建全新的港鐵東鐵線白石角站，當時預計該區可增建約1萬個住宅單位。發展局今日(27日)表示，檢視後認為白石角較適合作私營房屋發展，將尋求在減低公帑支出的前提下，與港鐵公司就融資方案達成共識，盡快推展車站的興建和相關房屋發展。

發展局回應東網查詢表示，白石角擬議發展原先包括公營和私營房屋，但經檢視後認為該區較適合作私營房屋發展，加上政府已覓得足夠土地滿足未來10年長策的公營房屋供應目標，因此當局目前傾向以發展私營房屋為主，而整體發展計劃和基建配套的規模須相應調整。

發展局稱，初步研究顯示，由於新車站建於營運中的鐵路，而為連接新車站與白石角住宅區和科學園須興建橫跨吐露港公路的行人天橋，工程複雜和建造成本高。另在白石角進行房屋發展須大幅提升基建配套，發展亦涉及把教育大學運動中心由白石角重置到大埔等工程。

發展局指出，港鐵公司仍正就興建白石角新車站及發展附近土地的建議，進行詳細技術評估。局方需要多些時間進行研究和與地鐵磋商，爭取在2025年第二或第三季公布初步發展建議，會繼續以2033年或之前開通車站為目標。