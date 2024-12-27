七彩祥雲煙花特效除夕首現香港　「許願流星」划過維港夜空

新年將至，一年一度的除夕煙花表演也將在下周二(31日)的夜空綻放。旅發局今日(27日)表示，今年煙花匯演的主題名為「幸福樂章」，將重點呈獻四大煙花特效。旅發局公布八大最佳觀賞位置，市民屆時可自由選擇前往觀賞的地點。除煙花匯演外，港島幾座地標建築還有「許願流星」，會展外圍亦設倒數時鐘。

此次煙花匯演合共5幕、歷時12分鐘，闊度達1,300米，橫跨中環至北角一帶。當中4幕匯演特別加插矚目煙花特效，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」。維港兩岸共8個最佳觀賞位置，包括西九文化區海濱長廊、香港文化中心露天廣場、星光大道、尖沙咀海濱花園、中環海濱、灣仔金紫荊廣場、灣仔臨時海濱長廊及北角「東岸公園主題區」，市民旅客可從不同角度欣賞煙花。各處均設置音響系統，播放背景音樂，提升觀賞體驗。

另外，長江集團中心、海港中心及夏愨大廈三座港島地標建築的樓頂將於除夕晚上11時起，每15分鐘發放共4次「許願流星」，分別象徵甜蜜、健康、常樂及富足，歡迎市民旅客一同許下新年願望；香港會議展覽中心外牆設有巨型倒數時鐘，讓大家一同倒數至午夜12時，將跨年氣氛推至頂峰。