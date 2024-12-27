駐港部隊在港海域演習　陸海空檢驗三軍應急能力

駐港部隊昨日(26日)組織了第四季度聯合巡邏，三軍齊出進入預定位置演習發現可疑船隻的處置流程。駐港部隊今日(27日)表示，此次聯合巡邏檢驗了駐港部隊應急處置突發狀況的能力，還設置了實戰對抗條件，進行了多課目演習。

昨日的聯合巡邏採用了緊急拉動演練形式，出動陸、海、空部隊部分兵力。演習過程中，昂船洲軍營海軍各艦艇緊急備戰備航駛離軍港，向預定海域航行。空軍2架直升機緊急升空，飛赴預定空域，協同海軍艦艇展開海空聯合巡邏管控。之後，海空聯合編隊抵達預定海域，直升機發現可疑船隻，快速機動至其上空警告逼停，並引導艦艇編隊對該船隻進行攔截查證，隨後隨艦特戰小隊登臨檢查實施抓捕。在石崗營區，陸上機動兵力在預定地域協同空軍直升機對重要目標展開立體警戒巡邏。

駐港部隊發言人宋文文指，通過海上、空中艦機密切協同，綜合運用雷達、光電和船舶自動識別系統等手段，準確識別出目標船隻並進行攔截查證，有效檢驗了海空情綜合判別能力和部隊應急處突能力。

另一發言人趙龍稱，這次聯合巡邏設置了實戰對抗條件，組織兵力多點位緊急出動、多軍種聯合編組、多課目連貫實施，突出演練快速聯動籌劃指揮、海空巡邏和臨檢拿捕、海區聯合管控、應急搶救搶修等實戰內容，在高強度對抗中檢驗提升了應急處突和遂行多樣化軍事任務的作戰能力。