求愛失敗尾隨女同事　男子再犯遊蕩罪　押待明年1月判刑

一名男子向女同事求愛失敗，今年初多次跟蹤對方。他承認3項遊蕩罪被判入獄8星期。惟今年9月他出獄後，卻又再重施故技，不足一個人再次尾隨女方。涉案男子今（27日）在西九龍法院承認一項遊蕩罪。裁判官下令被告還押至2025年1月10日判刑，期間為被告索取心理報告。

29歲被告巫駿靈，他在本案承認一項遊蕩導致他人擔心罪，控罪指他於2024年10月17日，在葵涌偉倫中心遊蕩，導致女子X合理地擔心其安全或利益。同意案情指，被告與女事主X為同事關係。2023年6月開始，被告向X表白。求愛不遂後便多次尾隨X。案發當日，女事主在街頭發現被告尾隨跟蹤，躲在燈柱後。被告之後跑走。他被捕後否認犯案，聲稱只是剛巧走落山。

被告早前有一次定罪記錄，牽涉3項遊蕩導致他人擔心罪。女事主為同一人。該案中，被告承認於2024年2月5日、3月19日及3月28日，在港鐵上水站2號出口扶手電梯至油塘站月台、調景嶺站盈健醫療中心至九龍塘站方向月台，及淘大花園的士站至淘大花園7-11便利店遊蕩，導致女子X合理地擔心其安全或利益。當時被告警誡下承認犯案，並提到自己知悉X住在淘大花園一帶，因此到附近「碰運氣」。他在9月被判入獄8星期，裁判官當時寄語他人生不止愛情，着他要理智點及好好反省。

案件編號：WKCC4595/2024