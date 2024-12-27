倡65歲以下兩蚊乘車月限700元　學者指徹底做法應恢復舊有門檻

面對千億財赤，政府福利開支是當中重要一環。有學者今日(27日)在報章撰文，認為福利開支及其他政府開支都應該隨市民需要可加可減，但應確保市民基本生活需要不受影響。就長者「2元乘車優惠」而言，他建議針對60至65歲以下長者訂每人每月700港元限額，但徹底做法是將門檻回復至65歲或以上。

香港社福開支持續增加，10年間升逾一倍，由2015/16年度社福開支約649億港元、佔政府總開支約14.9%，上升至2024/25年度社福開支預算高達1,362億港元、佔政府總開支約17.5%。香港大學榮休學者周永新認為，削減福利開支應確保市民基本生活和需要不會受削減影響，將資源調往發展其他急需服務時亦應須吸取市民意見、爭取認同與支持。

政府2022年初將「2元優惠」門檻降至60歲，被質疑對公共財政構成深遠影響，政策亦有出現「長車短搭」等濫用情況，當局曾表示今年會檢討。周永新建議為60至65歲合資格市民，每人每月設700港元乘車優惠上限，即平均每日23.3港元，認為足夠長者於社區活動，但徹底辦法是將合資格年齡回復至65歲及以上，並指無論如何調整，年滿65歲者享有「2元優惠」都不應改變。