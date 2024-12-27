9月平均工資按年升3.6%　32%公司減薪

政府統計處今日(27日)公布，港人於今年9月的平均工資率較上年同期上升3.6%，但扣除以甲類消費物價指數計算的消費物價變動後，該月的實質平均工資率較上年同期上升0.6%。不過，統計處發現有32%公司於今年9月的平均工資率較上年同期下跌。

統計處公布今年9月工資及薪金總額統計數字顯示，所有調查的行業於名義工資指數均錄得按年由3%至4.2%不等的升幅，升幅最高的為住宿及膳食服務活動行業、最低則為進出口貿易、批發及零售行業。實質工資指數方面，所有選定行業主類亦錄得按年升幅，由0.1%至1.3%不等。

該處提到今年9月，約63%公司的平均工資率較上年同期上升，32%公司的平均工資率較上年同期下跌，其餘5%公司的平均工資率與上年同期相若。

去年第三季，就業人士名義平均薪金指數方面，所有選定行業主類均錄得按年升幅，由1.4%至4.8%不等；而實質平均薪金指數方面，除零售業和社會及個人服務業分別錄得0.6%和0.9%的按年跌幅外，其他選定行業類均錄得按年升幅，由0.1%至2.4%不等。

港府表示，今年第三季工資和勞工收入與去年同期相比進一步上升。展望將來，勞工市場情況緊絀，應會在短期內繼續為工資和勞工收入增長提供支持，儘管各行業的情況或會因業務前景不一而有所不同。