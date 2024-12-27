北都擬建逾1400公頃新市鎮　擁兩鐵一路發展口岸產業區

北部都會區其中1420公頃的新界北新市鎮擁有羅湖、文錦渡及香園圍3個口岸。

政府推展北部都會區，發展局今日(27日)公布，包括馬草壟和新界北新市鎮初步建議發展成口岸商貿及產業區。其中，1,420公頃的新界北新市鎮擁有羅湖、文錦渡及香園圍3個口岸，將發展口岸商圈及新興產業基地；55公頃的馬草壟料為古洞北和河套的交匯點，提供房屋、休憩及配套設施，支援兩區發展。局方預料新市鎮會再建最多17.6萬個單位，容納48.4萬人口；馬草壟則料建最多10.7萬單位，容納2.8萬人口。

局方指出，新界北新市鎮擁有「兩鐵一路」，建議將北環線東延線將北環線由古洞站延伸至坪輋；新界東北線以香園圍為起點，連接現有的粉嶺站；又倡建北都公路(新界北新市鎮段)連接北都的新發展區，料設施在2039年及以後落成。

商住區則設在文錦渡口岸及香園圍口岸附近，促進口岸經濟，提供休閒、零售消費場所及其他商業、金融和專業服務。另有大遍地方用作住宅及混合用途，而香園圍亦會建設「企業園」。新市鎮亦會有體育區及河畔文化谷。

此外，局方將預留210公頃作新興產業，包括85公頃作現代物流；分別有25公頃食品相關用途及綠色產業；另有20公頃作先進建造業，以及55公頃作先進製造業。當局擬善用廣闊空間和鄰近口岸的優勢，以及「東進東出」政策，預留土地發展新興產業，為人才及當區居民創造多元化就業機會，促進職住平衡。

發展局續指，香園圍口岸商住區、企業園和大學教育城共206公頃將為「優先發展區」，並解釋新界北新市鎮是北都面積最大的一個新發展區，其發展面積達1,175公頃，遠較其他新發展區為大，佔整個北都約3,000公頃新發展土地逾三分之一，預計需要約20年或更長時間分階段推展，因此需按序分階段推展新界北新市鎮。