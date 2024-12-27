魚柳飽及麥樂雞餐維持原價　其他產品明年1月2日微加5毫至1蚊

縱使面對持續高企的國際糧食價格及餐飲業人力資源成本上升，香港麥當勞今日(27日)公布，經審慎考慮後，由明年1月2日起，輕微上調主要產品價格0.5港元至1港元，平均加幅約2%。至於深受港人喜愛的魚柳飽及麥樂雞超值套餐價格將維持不變，分別以14港元及29港元的現有價錢出售。

為慶祝新一年來臨，香港麥當勞1月1日將以套餐優惠價提供全日早餐，包括「McGriddles」 系列楓糖班戟豬柳漢堡套餐只售35港元、楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐以及珍寶套餐，亦分別以36.5及37港元提供。

優惠方面，麥當勞應用程式會繼續向所有用戶提供每星期超過200港元的優惠。由1月2日至8日，麥當勞將推出連續7日「麥麥 celebrate」優惠，包括10蚊九件麥樂雞(1月2日)；15蚊火腿扒芝士飽配中汽水(1月3日)；10蚊呍呢嗱/士多啤梨奶昔1月4日；10蚊兩個香芋批(1月5日)。至於1月6日至8日其他優惠將於稍後陸續公布。

另外，由1月2日至1月9日，顧客亦可登入「PayMe」搶港幣5蚊麥當勞快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞程式消費滿港幣40元或以上並使用「PayMe」付款即可自動扣減。