新光戲院明年3月3日關閉　粵劇界憂難覓表演場地

屹立北角逾50年的新光戲院將於明年3月3日結業，非牟利機構將聯同劇團在明年2月舉行慈善籌款晚會表演粵劇。新光戲院有香港粵劇界殿堂之稱，有粵劇界擔心戲院結業後，更難找到適合的表演場地。有粵劇名伶表示，對新光戲院即將結業感到可惜；亦有戲迷依依不捨，特意購票入場，緬懷一番。

粵劇名伶蓋鳴暉表示，新光戲院是港島唯一的大型私人戲院，難得的粵劇表演場地，戲院結業將對自給自足的劇團產生較大影響，但整體而言，對香港粵劇的影響不會過於重大。她續說，雖然政府目前提供多種表演場地，但劇團仍需逐步進行調整。即使政府再興建新的大會堂作粵劇表演，亦無法還原新光戲院獨特的懷舊感覺，強調粵劇是有古早味道的藝術，與新光戲院的感覺很相襯，

新光戲院內的紅色梳化、大堂的裝潢及奶黃色圓吊燈，體現了五、六十年代香港的獨特風情，是追尋懷舊的場所。有從小就來看戲的戲迷指，新光戲院地理位置便利，現時幾乎每天都會來觀賞表演，對戲院關閉感到非常不捨。另有市民說，雖然未來仍有西九戲曲中心和高山劇場等場地，但新光戲院讓影迷有種「回家」的感覺，對戲院關閉感到十分可惜。有移居海外的港人亦特意到戲院拍照留影，希望香港能多保留傳統粵劇特色。