除夕晚港九部分道路封閉　巴士增特別路線　港鐵通宵行駛

為配合維港煙花匯演，除夕晚(31日)將實施特別交通及運輸安排。屆時港九部分道路將封閉，港鐵及巴士服務亦會有加強或通宵服務。另外，短途跨境巴士服務也會有特別安排，部分站點將暫停使用及增設臨時上客點。

道路封閉方面，中區、灣仔及東區一帶路段將由31日下午2時起，分階段實施封路及改道措施。介乎維園道與民康街之間的一段東區走廊亦會由晚上11時55分起臨時封閉，禁止車輛駛入（專營巴士除外），直至道路重開。尖沙咀及西九文化區一帶由晚上約6時起，分階段實施封路及改道措施，直至道路重開。

交通安排方面，港鐵路線（機場快綫及迪士尼綫除外）將於31日下午3時起加密班次，並在其他時段因應乘客需求加強服務。港島綫、荃灣綫、觀塘綫、將軍澳綫（北角至寶琳段及調景嶺至康城段）、南港島綫、東涌綫、東鐵綫（金鐘至上水段）、屯馬綫，以及輕鐵綫第505、507、610、614P、615P、706及751號會通宵提供服務。往羅湖的尾班車將於1日凌晨12時56分由金鐘開出，對向尾班車則將於凌晨2時30分由羅湖開出。同時，迪士尼線及港鐵巴士第506、K51及K54號線將會延長服務時間。

巴士於31日則會有15條特別巴士路線（包括城巴第4S、18R、38S、N6X及NB3號線；九巴第N64P、N243、N272及N276號線；嶼巴第NB2號線；及過海巴士第967N、976S、R11、R11B及R22號線）在1日凌晨提供特別服務。多條巴士路線（包括1條城巴路線、27條九巴路線、2條嶼巴路線及5條過海巴士路線）會加強服務或延長服務時間。電車、部分專線小巴都將延長服務時間。

灣仔至皇崗口岸的短途跨境巴士服務位於會展站的站點，將於當晚7時起暫停使用至翌日上午約7時，期間乘客可使用設於軒尼詩道（西行）近修頓中心的上客站。佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務，將由晚上11時30分至翌日凌晨3時於香港西九龍站外的匯民道旅遊巴士上落客區增設臨時上客點。位於中港碼頭巴士總站的中途站點將由晚上約8時起暫停使用，直至當晚服務時間結束。