打鼓嶺農夫遭噬5野豬「落網」　野豬策略檢討料明年上半年完成

上月打鼓嶺有農夫遭野豬噬咬重創，留院近1個月，有意見指當局捕捉野豬成效甚微，建議恢復過去的「野豬狩獵隊」。漁護署今日(27日)發文表示，打鼓嶺事件發生後，署方人員已立即加強巡邏涉事地點，最終捕獲5隻野豬。人員同時向附近農戶及村民提供防範野豬建議，又提醒他們可透過署方資助加建護欄或電圍網。而食環署亦已將李屋新村垃圾收集站的垃圾桶轉換為「減少野豬滋擾垃圾桶」。署方又指，正就「野豬管理策略」進行全面檢討，並已委託專家協助改善管理計劃，同時會參考內地及海外相關經驗，目標明年上半年完成檢討工作。

署方指，野豬因缺乏天敵、繁殖速度快，以及人為餵飼等因素，令其數量急增，導致牠們經常在市區出沒，造成滋擾，甚至傷人。而署方為應對情況，已採取多項措施，包括實地調查、捕捉行動、加強巡邏以打擊非法餵飼，以及加強教育等。

以往本港曾設有民間野豬狩獵隊，但署方指狩獵隊每年捕獲的野豬數量平均只有約40隻，加上安全考慮，故於2017年暫停行動，兩年後正式停辦。自當年起，署方亦嘗試為野豬避孕及絕育，惟成效不理想，加上人為餵飼令野豬不斷返回市區，於是由2021年11月起，署方推行新措施，收到投訴後，會按實際情況到相關地區進行監察及捕捉。