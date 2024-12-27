億萬富翁家門外遇害　兇手執行死刑

轟動全國的雲南省文山壯族苗族自治州「億萬富翁」王華聰被殺一案，經過多次審理，兇手馬壽聰最終判處死刑。死者家屬周三（26日）從文山州中級人民法院獲悉，接到最高人民法院的執行命令，對馬壽聰執行死刑。

2018年8月王華聰在自家門外被車撞傷後，再遭連刺多刀殺害。馬壽聰其後打電話報警、自首。經硯山縣法醫鑑定中心鑑定，王華聰為急性失血性休克死亡。起訴書指出，馬壽聰與其兄馬壽興入股王華聰掌控的安瑞公司，雙方發生經濟糾紛，多年未解決。馬壽聰得知王華聰不還錢後，心生殺害王華聰的念頭。文山中院審理認為，馬壽聰的行為構成故意殺人罪。判處馬壽聰死刑，剝奪政治權利終身。

因死者家屬對案件事實存疑，公訴機關在審查期間，於2019年延長審查起訴期限共3次；又退回補充偵查、重報各兩次。馬壽聰故意殺人案2022年6月21日由文山中院一審判決，馬壽聰犯故意殺人罪，判處死刑，剝奪政治權利終身，並賠償死者家屬喪葬費、車輛損失費等共計6.8萬多元人民幣（約7.3萬港元）。馬壽聰不服，向雲南省高院提起上訴。2022年12月7日，雲南省高院審理後作出終審裁定，駁回上訴，維持原判。