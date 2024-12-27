新界北新市鎮擬建焚化爐　發展局指會遠離民居

新界北新市鎮亦擬建垃圾焚化爐、污水處理廠等社區設施。發展局今日(27日)透露，相關配套設施將設於新發展區的邊緣位置，遠離市中心及民居。局方又指新市鎮採用「產城融合」的理念，會悉數保留區內的21個認可鄉村/原居民鄉村，以及擬建河谷綠廊，連接東西發展區。而馬草壟溪亦獲保留，該局擬將兩旁規劃成休憩用地，形成南北走向的自然綠廊。發展局另指，馬草壟已縮小發展規模，避開濕地保育區及緩衝區。

新北新市鎮發展建議文件提到，重點設計新市鎮為「15分鐘生活圈」，高密度發展集中在鐵路站附近，完善的行人和單車徑網絡鼓勵綠色生活；以有層次的建築物高度豐富城市輪廓；以及布置景觀廊和通風處以提升新發展區的通透度。局方亦建議會悉數保留新市鎮區內的21個原居民鄉村等，並盡量在鄉村地帶周邊劃設為休憩用地、適當地調低鄉村附近的建築物高度和維持鄉村的視覺景觀。

不過發展局指出，發展新市鎮須提供所需的公共服務及基礎設施，例如濾水廠、污水水廠等，亦需規劃垃圾焚化爐等「轉廢為能」設施及屠房等。相關設施會設於新發展區的邊緣位置，遠離市中心及民居。其中，焚化爐初步擬在恐龍坑的左邊，附近有擬建的北都公路，與住宅用地隔着產業區，料對發展區內的影響減至最低。

另外，即使新北新市鎮會保留原居民鄉村，但局方透露新市鎮及馬草壟發展無可避免要遷走13條鄉村至少100戶村民，主要為寮屋居民。他們最快要2027年左右遷離，可獲安置在房委會或房協的房屋，例如皇后山或坪輋的安置屋邨等。發展局將在下月中旬諮詢公眾兩個月，而進行詳細的工程/技術評估以制訂建議發展大綱圖。在敲定有關土地用途後，局方會進一步考慮工程時間表和分階段實施計劃。

打鼓嶺區鄉事委員會主席、議員陳月明表示，口岸及商住區附近不應興建焚化爐、屠宰場及污水處理廠等阻隔兩地居民往來的設施，尤其新界東北堆填區已令區內及深圳居民承擔痛苦多年，應避免帶來「二次傷害」。